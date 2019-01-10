Samsun'da 'Buzlanma' Nedeniyle 14 Araç Birbirine Girdi: 4 Yaralı
42 dakika önce
SAMSUN'da, buzlanma nedeniyle 14 aracın karıştığı trafik kazasında biri hamile 4 kişi yaralandı.
SAMSUN'da, buzlanma nedeniyle 14 aracın karıştığı trafik kazasında biri hamile 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İlkadım
ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı
'nda meydana geldi. İddiaya göre aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet devrildi. Arkadan gelen otomobil ise motosiklete çarpmamak için fren yaptı. Ardından gelen diğer 13 araç birbirine çarparak durabildi. Toplam 14 aracın karıştığı kazada biri hamile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gazi Devlet Hastanesi
ve Samsun
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:44 Kaynak: DHA
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