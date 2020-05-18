Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Samsun'da, görevli kolluk kuvvetleri dışında cadde ve sokaklar boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte kara yolları da boşaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak 'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Samsun 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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