Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldı
26.12.2020 12:35
SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.
SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe bürünürken, ana güzergahlarda polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların izin belgelerini kontrol etti. Ayrıca durdurulan araçlardaki vatandaşların HES kodu sorgulaması da yapıldı. Bazı vatandaşlar ise evlerine yakın market ve fırınlara giderek, ihtiyaçlarını karşıladı.
- Samsun
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