Samsun'da caddeler boş kaldı, ekipler bayramda da çalıştı - Son Dakika

Samsun'da caddeler boş kaldı, ekipler bayramda da çalıştı

SAMSUN'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte temizlik ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, bayramda da çalıştı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde, Ramazan Bayramı ile arife günü olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece sona erecek. Samsun'da da bayramın ve kısıtlamanın son gününde sessizlik hakim oldu. Vatandaşların ve turistlerin sık sık ziyaret ettiği Atatürk Anıtı, Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Atakum Sahili boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok yerinde kontrol noktası oluşturarak, denetim yaptı. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere de ceza yazdı.

Öte yandan kısıtlama dışında olan belediye işçileri de görevlerinin başında mesai yaptı. Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hizmet ekipleri, kent genelinde park ve bahçelerde temizlik çalışması yaptı. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de bayramda da çalışıp, gelen çağrılara yanıt verdi. Ayrıca İlkadım Belediyesi ekipleri de, sokak hayvanları için Cumhuriyet Meydanı'nda birçok noktaya mama ve su kapları bıraktı.