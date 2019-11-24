Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.



SAMDOB, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür Sanat Merkezinde çok sayıda Yeşilçam film müziğini hazırlayan besteci, söz yazarı ve ses sanatçısı Cahit Berkay'ın da katıldığı "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.



Tek bölümden oluşan konserde Melih Kibar, Cahit Berkay, Yalçın Tura, Saturi Ethem Efendi, Kemani Sebuh Simonyan ve Moğollar grubunun eserleri SAMDOB sanatçıları tarafından yorumlandı.



Neşeli Günler, Hababam Sınıfı, Al Yazmalım, Tosun Paşa gibi unutulmaz filmlerin müziklerine de yer verilen konserin orkestra şefliğini İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi Serdar Yalçın yaptı.



Cahit Berkay'ın solist olarak yer aldığı konserin metin yazarlığını Hande Taban üstlendi.

Başkemancı Bengi Yardımlı'nın olduğu konserde sanatçılara, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.