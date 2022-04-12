Samsun'da çalınan 11 bisikletin hırsızlık şüphelisine adli kontrol - Son Dakika
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Samsun'da çalınan 11 bisikletin hırsızlık şüphelisine adli kontrol

12.04.2022 10:11
Samsun'da çalınan 11 bisikletin hırsızlık şüphelisine adli kontrol

Samsun'un İlkadım ilçesinde 11 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 11 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, farklı tarihlerde, Selahiye, Kadıköy, Hançerli, Pazar ve Bahçelievler mahallelerindeki 9 adresten 11 bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheli B.M'yi (21) belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin bisiklete binip uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da çalınan 11 bisikletin hırsızlık şüphelisine adli kontrol - Son Dakika


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