Samsun'da çalıntı eşyanın hurda ve ikinci el satılmasına tedbir - Son Dakika

Samsun Valiliği tarafından çalıntı eşyanın hurda ve ikinci el satılmasına karşın suçun tespitini kolaylaştırmak adına bu alanda faaliyet gösteren iş yerlerine alım satım kaydı tutma ve güvenlik kamerası, seyyar hurdacılara da belgeyle çalışma zorunluluğu getirildi.

Konu hakkında yapılan açıklamada, hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alım-satımının çalıntı eşyalara ulaşılmasını, şüphelilerin tespitini ve olayların aydınlatılmasını engelleyebildiği bu nedenle çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Alınan tedbirlere göre; Hurda ve ikinci el eşya alım satımları, işletmeler tarafından envanter listesi tutularak kayıt altına alınacak. Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan iş yeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sistemi kurulacak. Seyyar hurdacılık yapan şahıslar Mahalli İdareler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gerekli belgeleri alacak ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz edecek. 18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmayacak.

Bunun haricinde hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir, "İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi" tanzim edilmesi, elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (Cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir "İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi" tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun veya faturanın ibraz edilmesi, yukarıda belirtilen ikinci el eşyaların alım/satımı sırasında ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesi, tanzim edilen "İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi"nin 1 yıl süre ile saklanması hususlarına riayet edilmesi istendi.

Yetkili birimlerce bu alandaki denetimlerin artırılacağı ve denetimlerde kararlara aksi hareket ettiği tespit edilenlere adli ve idari işlem yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - SAMSUN