5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi

5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü

27.07.2022 16:03
5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü

Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da çalıştığı hastane inşaatında 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katta çalışan kalıp ustası Rafet A.(47), 4. kata düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralanan Rafet A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı 'Mesut Özil' sözleri! Jorge Jesus neden istemedi?
15:12 İlyas Salman torununun adını neden değiştirdiklerini anlattı: Gezi ismini koyunca çok tehdit aldık
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:47 Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:19 Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:17 Evine giren hırsızı camdan sarkıttı: Abi ne olur bırak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 16:03:55. #1.12#
SON DAKİKA: 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement