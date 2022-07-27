Olay, Samsun'un Canik ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. katta çalışan kalıp ustası Rafet A.(47), 4. kata düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralanan Rafet A. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.