Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi - Son Dakika

Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi

10.10.2020 09:19
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi, System.String[]

SAMSUN'da, müftülük tarafından başlatılan proje kapsamında, avlusu uygun olan 2 bin camiye sokak hayvanları için 'mama' ve 'su' kapları yerleştirildi.

SAMSUN'da, müftülük tarafından başlatılan proje kapsamında, avlusu uygun olan 2 bin camiye sokak hayvanları için 'mama' ve 'su' kapları yerleştirildi.

Samsun'da, İl Müftülüğü tarafından 'Camilerimizin Avlularında Hayvanlar İçin Mama ve Su' isimli proje başlatıldı. Proje kapsamında Samsun'da avlusu uygun durumda bulunan 2 bin camiinin avlusuna, sokak hayvanları için mama ve su kapları yerleştirilmeye başlandı. Samsun İl Müftülüğü olarak şehirde bulunan tüm camilere hayvanların beslenmesi ve su ihtiyaçlarının karşılanması için besi ve su odaklı bir proje başlattıklarını dile getiren İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Bu proje kapsamında avlusu müsait durumda olan tüm camilerimizde hayvanların beslenebilmesi ve su ihtiyaçlarının karşılayabilmesini hedefliyoruz. Bizim buradaki amacımız hayranlarımızı eziyet ve sıkıntılara karşı korumak. Bunun yanında hayvanlara sevgi, şefkat ve merhamet duygusuyla yaklaşmak konusunda halkımızı bilinçlendirmek. Samsun'a bağlı 17 ilçemizdeki bütün camilerimizde bu proje başlatıldı. Uygun olan bütün camilerimizde bu hayata geçirilecek. Burada projenin ekonomik yönden karşılanması ilçe müftülüklerimiz, din görevlilerimiz ve halkımızın katkılarıyla sağlanacak" dedi.

'PROJE GÜZEL SONUÇLAR OLUŞTURUR'

Allah'ın her insana merhamet duygusu verdiğini belirten Çakır, "Her yaratılana karşı son derece merhametli olmak hem dinimizin hem de insanlığın bir görevi ve sorumluluğudur. Bu bağlamda Hz. Muhammet Mustafa, 'Sizler yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin' buyurmuşlardır. Burada dinimizin bizlere öğrettiği çok büyük bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluk yer yüzündeki bütün mahlukata karşı son derece sevgi, saygı ve şefkat duygusu içinde hareket etmemiz gerekliliği öğretilmektedir. İnşallah bu çalışmamız çok güzel sonuçlar oluşturur. Dinimizin bizlere bir öğretisi vardır. Kuyudan ihtiyacı için su alan bir kişi yine susuz bir hayvanı görür tekrar kuyuya iner su alır ve bu sayede hayvanın su ihtiyacını giderdiği için dinimize göre o kişinin Allah'ın hoşnutluğunu kazandığı ve bağışlandığı müjdelenir" diye konuştu.


Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi
Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi

Sokak Hayvanları, Samsun, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da cami avlularına sokak hayvanları için beslenme köşesi - Son Dakika

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