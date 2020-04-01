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Samsun'da cami hoparlörlerinden "evde kalın" uyarısı
6 saat önce
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, cami hoparlörlerinden "evde kalın" uyarısı tekrarlandı.
Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, cami hoparlörlerinden "evde kalın" uyarısı tekrarlandı.
Kent genelinde sabah saatlerinde cami hoparlörlerinden anons yapılarak koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evden çıkmamaları gerektiği hatırlatıldı.
Öte yandan, yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaşların, bir süredir evde kalıp dışarı çıkmamayı tercih ettiği görülüyor.
Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu azalırken işlek cadde ve sokaklarında çok az insan hareketliliği yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:40 Kaynak: AA
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