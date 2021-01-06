Samsun'da caminin abdesthane ve tuvaletindeki musluklar çalındı - Son Dakika

Samsun'da caminin abdesthane ve tuvaletindeki musluklar çalındı

06.01.2021 10:01
Samsun'da caminin abdesthane ve tuvaletindeki musluklar çalındı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde bir camideki musluklar çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir camideki musluklar çalındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeler Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Camisi'nin abdesthane ve tuvaletinde bulunan 11 musluk, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Muslukların çalındığını fark eden cami imamının ihbarı üzerine polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da caminin abdesthane ve tuvaletindeki musluklar çalındı - Son Dakika


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