Son Dakika Haberleri: Samsun'da, Çanakkale Şehitleri Anıldı

Samsun'da, Çanakkale Şehitleri Anıldı

44 dakika önce

Samsun'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'da, Çanakkale Şehitleri Anıldı, System.String[]
Samsun'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü nedeniyle Kıranköy Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, şehitlik anıtına çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra Vali Osman Kaymak, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Törende Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Kıranköy ve Asri Mezarlığı'nda şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Osman Kaymak ve beraberindekiler, şehit yakınlarıyla da bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:13 Kaynak: DHA

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