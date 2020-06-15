Samsun'da canlı hayvan pazarları açılıyor - Son Dakika

Samsun'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarları normalleşme süresi içinde alınan tedbirlerle açıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, hayvan pazarlarında gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Sağlam, 20 Mart'ta tedbirler kapsamanda kapatılan hayvan pazarlarının bugün açıldığını belirterek, "Salgınla ilgili Bakanlığımızın öngördüğü tedbirler kapsamında hayvan pazarlarına hayvan giriş ve çıkışlarının ayrı ayrı noktalardan kontrollü bir şekilde yapılması, giriş ve çıkışta nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması, hayvan pazarına gelen kişilerin maske takması, el dezenfeksiyonlarının yapılması, ateşlerinin ölçülmesi ile yüksek ateşi, burun akıntısı ve öksürüğü olanlar ile maskesiz kişilerin pazarlara girişlerine izin verilmemesi gerekmektedir." ifadelerini yer verdi.

Hayvan satış yerlerine kapasitenin yüzde 50'si kadar hayvan alınacağını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Hayvan sahiplerinin aralarındaki sosyal mesafenin sağlanabilmesi açısından hayvan padoklarının bir boş bir dolu olacak şekilde ayarlanması, hayvan alım satımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda insanların uyarılması gereklidir. Unutmayalım ki bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir."