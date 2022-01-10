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Samsun'da Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları çalışması - Son Dakika

Samsun'da Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları çalışması

10.01.2022 11:10
Samsun'da Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları çalışması

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım İnşaatı işinde fiziki olarak yüzde 60 gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım İnşaatı işinde fiziki olarak yüzde 60 gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

DSİ Genel Müdürlüğünün baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın ifadelerine yer verildi.

Yapımı devam eden "Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım İnşaatı" kapsamında 2 adet menfez yapısı, 2 adet denize çıkış yapısı, Miliç ve Kaynarca'nın tamamlandığını bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

"İki adet denize çıkış yapısında, Araplı-Turgutlu ve Simenit, çalışmalar devam etmektedir. Muhtelif kategorilerde 815 bin tonun üstünde taş kullanılmıştır. İşin tamamlanmasıyla, Çarşamba Ovası'ndaki yüksek yer altı sularının drenajını sağlayan tahliye kanallarının denize bağlantı noktasında, hakim rüzgar yönü ve dalga yüksekliğine göre modellenen yapılar sayesinde, drenajı sağlanacaktır. Böylece daha geniş alanda daha verimli tarım yapılabilecektir. Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım İnşaatı işinde fiziki olarak yüzde 60 gerçekleşme sağlanmıştır."

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Çarşamba Ovası, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları çalışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları çalışması - Son Dakika
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