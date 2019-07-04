Son Dakika Haberleri: Samsun'da çarşı merkezinde yangın
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Samsun'da çarşı merkezinde yangın

9 dakika önce

SAMSUN (AA - Samsun'da çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir halı mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Samsun'da çarşı merkezinde yangın, System.String[]
SAMSUN (AA - Samsun'da çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir halı mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Binadan çıkarılan bir kişi ambulansta tedavi altına alındı.
İş merkezlerinin yoğun olduğu Ulugazi Mahallesi Bağdat Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın alt katında faaliyet gösteren halı mağazasında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede binayı sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yoğun duman oluşan binanın alt katındaki iş yerinden baygın halde çıkarılan Abdullah Kaya'ya bölgeye gelen ambulansta müdahale ediliyor.
Binada başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerine ekiplerin çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:49 Kaynak: AA
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