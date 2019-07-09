Son Dakika Haberleri: Samsun'da çarşı merkezindeki yangın
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Samsun'da çarşı merkezindeki yangın

1 saat önce

Samsun'da çarşı merkezinde faaliyet gösteren halı mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibi yaşamını yitirdi.

Samsun'da çarşı merkezindeki yangın, System.String[]
Samsun'da çarşı merkezinde faaliyet gösteren halı mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibi yaşamını yitirdi.
İş merkezlerinin yoğun olduğu İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Bağdat Sokak'taki 5 katlı apartmanın alt katında bulunan halı mağazasında 5 gün önce çıkan yangında binanın alt katındaki iş yerinden baygın halde çıkarılan ve kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Abdullah Kaya (70), yaşam mücadelesini kaybetti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürülmüş, yoğun duman oluşan binanın alt katındaki iş yerinden baygın halde çıkarılan Kaya ile dumandan etkilenen itfaiye eri İbrahim Özbay, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Özbay, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:38 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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