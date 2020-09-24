Samsun'da çatı yangını hasara neden oldu - Son Dakika

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

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