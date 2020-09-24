Samsun'da çatı yangını hasara neden oldu - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Dikbıyık Mahallesi'nde İsmet İnan'a ait evin çatısından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:59 - Kaynak: AA
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