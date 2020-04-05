Samsun'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika

Samsun'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Alevler biranda çatıyı sarınca korku ve paniğe sebep oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN