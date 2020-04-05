Samsun'da çatı yangını korkuttu - Son Dakika

Samsun'da çatı yangını korkuttu
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Samsun'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.
Samsun'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.
Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Alevler biranda çatıyı sarınca korku ve paniğe sebep oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:33 Kaynak: İHA
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