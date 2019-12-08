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Samsun'da Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi

6 saat önce

Samsun'da Kadın Dayanışması üyeleri, Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için yürüyüş yaptı.

Samsun'da Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi, System.String[]

Samsun'da Kadın Dayanışması üyeleri, Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için yürüyüş yaptı.

İlkadım ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "yaşamak istiyoruz", "artık yeter" yazılı dövizlerle "kadın, özgürlük, yaşam" sloganları atarak Süleymaniye Geçidi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş yapan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Ceren Yazıcı, son bir yılda 340, son bir ayda da 38 kadının katledildiğini belirtti.

Yazıcı, "Sosyal medyada katledilen kadınların yaşam şekli, kılık kıyafeti ve özel hayatını gerekçe kılarak yapılan paylaşımlar, katillerin zihniyetlerini haklı gösterecek şekilde hareket ediyor. Mücadele etmemiz gereken asıl zihniyet tam olarak budur. Kadın cinayetlerini haklı göstermeye çalışan her türlü idari, adli ve toplumsal zihniyetlerle mücadele edeceğiz. Söz Ceren, bir kişi daha eksilmeyeceğiz, sokaklarda özgürce dolaşacağımız bir ülkeyi biz kadınlar inşa edeceğiz." dedi.

Kadınlar, açıklamanın ardından dağıldı.

Ceren Özdemir, Samsun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:26 Kaynak: AA
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