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Samsun'da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi açıldı - Son Dakika

Samsun'da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi açıldı

03.12.2021 12:41
Samsun'da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi açıldı

Türkiye'de cerrahi aletler üretiminde ilk sırada yer alan Samsun'da tarihi tren bakım atölyesinde oluşturulan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi açıldı.

Türkiye'de cerrahi aletler üretiminde ilk sırada yer alan Samsun'da tarihi tren bakım atölyesinde oluşturulan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi açıldı.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının katkılarıyla restorasyonu yapılan, TCDD'ye ait atıl durumdaki tarihi tren bakım atölyesi, müze olarak düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, müzenin, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü cerrahi alet üretimiyle bu alanda dünyada adından söz ettiren 3 bölgeden biri haline gelen Samsun'da kurulmasının önem taşıdığını söyledi.

Samsun'da cerrahi aletlerle başlayan üretimin bugün ortopedik implantlardan sterilizasyon kutularına, işitmeden röntgen cihazlarına kadar birçok tıbbi cihaz üretimiyle devam ettiğini anlatan Dağlı, şöyle konuştu:

"Bu müze modern ve yaşayan müzecilik anlayışıyla geçmişten bugüne sağlık hizmetlerinin gelişimini anlatmaya, Samsun'da üretilen tıbbi cihaz ve aletleri sergilemeye ve tanıtmaya katkı sağlayacak. Ayrıca müzede sağlık endüstrisinin güncel uygulamalarının yer aldığı atölye çalışmalarıyla öğrenci ve vatandaşlarla buluşmayı, milli ve yerli cerrahi el aletleri üretimini destekleyerek endüstriye ivme kazandırmayı, sağlık alanında yılın önemli gün ve haftalarında ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemeyi hedeflemekteyiz."

Samsun'un 17 devlet, 9 özel ve 1 üniversite olmak üzere 27 hastanesi, 5 bin 271 yatak sayısı ve yaklaşık 21 bin sağlık personeliyle hem bölgeye hem de Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere hizmet verdiğini dile getiren Dağlı, "Sağlık kenti Samsun vizyonuyla çalışmalarımız devam etmektedir. Samsun, sağlık alanında sahip olduğu bu değerlerin yanında turizm alanında da birçok değere sahiptir. Bu müzenin de şehrimize bu anlamda hizmet edeceğine, şehrin yeni simgelerinden biri ve çekim merkezi haline geleceğine inancım tamdır. Bizi tıp tarihi yolculuğuna çıkaracak sağlık müzemizi görmek için yerli ve yabancı turistleri Samsun'umuza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Samsun'daki cerrahi aletler üretimine dikkati çekerek, müzenin üretimi artırma konusunda öncülük yapabileceğini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç da müzenin Çanakkale Savaşı'nda kullanılan sedyelerden 150 yaşındaki tekerlekli sandalyelere, şimdilerde oldukça modernleri üretilen protez, ortez malzemelerinden 1900'lü yıllardan kalma cerrahi aletlere, diş tedavi ünitelerine kadar birçok kıymetli esere ev sahipliği yapacağına işaret etti.

Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği Başkanı Ahmet Aydemir de yaşayan müze konseptinin uygulandığı mekanda, aynı zamanda Samsun'un medikal malzeme üretiminde geldiği noktayı gösteren interaktif alanlar bulunacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından müzenin açılış kurdelesi kesildi.

Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi

Türkiye'de tematik anlamda ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde antik çağlardan itibaren tüm tıp tarihi ve Türk İslam tarihinde altın çağını yaşayan tıp ilmi ile bugünün tıp eğitimi, geliştirilen tedavi yöntemleri, tıbbi cihaz ve malzemelerin gelişimi, tarihsel bir perspektif içinde sunulacak.

Müze 6 bölümden oluşuyor. Rayların koruma altına alındığı orta aks bölümünde hastanelerde eskiden bulunan hasta destek ürünleri, ikinci kısımda ise cerrahi aletler yer alıyor. Diğer bölümlerde de kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş alanında kullanılan eski aletler bulunuyor.

Öte yandan, müzede, Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak için yaptığı kara kalem portre çalışması sergileniyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi açıldı - Son Dakika


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