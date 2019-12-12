Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı - Son Dakika

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı

6 saat önce

Samsun'da yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı, System.String[]

Samsun'da yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı.


Samsun Valiliği tarafından, 11 Aralık Çarşamba günü 07.00-09.00 ve 11.00-15.00 saatleri arasında ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı yapılan Huzur Güven Uygulaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 246 personelin katılımıyla yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 20 şahsın yakalandığı açıklandı.


Uygulama özellikle internet ve oyun salonu, kahvehane, büfe, iddia bayi, içki tüketilmesi muhtemel yerler ile narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk binalar, okul ve bina çevresinde bulunan şüpheli şahıs ve araçlar; köy, mahalle, sokak ve park gibi muhtemel yerlere yönelik olarak icra edildi.


Samsun Valiliği tarafından yapılan uygulamanın sonuçlarına yönelik yapılan açıklamada, "Sorumluluk bölgelerinde uygulamaya yönelik alan bulunmayan bağlılarımızca, kendi bölgelerinde öne çıkan hususların kontrolü yapılmıştır. 246 personelin katıldığı uygulama neticesinde, 3 bin 290 şahıs sorgulanmış olup çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalanmıştır. 246 umuma açık yer, toplam 608 adet okul servis aracı ve normal araç kontrol edilmiştir. 49 araca toplam 18 bin 925 TL para cezası uygulanmış olup ayrıca Kabahatler Kanununa göre 16 şahsa 2 bin 838 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - SAMSUN

Samsun Valiliği, Aralık, Samsun, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Bakan Albayrak: Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak
Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal Kulüpler Birliği istedi, TFF yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti! İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak

Son Dakika Haberleri
18:17 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
18:16 Bursa polisinden metro istasyonlarında denetim - Son Dakika Haber
18:16 Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika Haber
18:15 93 yaşındaki kadın evinde çıkan yangından can verdi - Son Dakika Haber
18:15 MHP'li Enginyurt: "Hakikaten çakar konusunda rahatsızsanız iptal ettirin" - Son Dakika Haber
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Son Dakika Haber
17:28 Bebeğini düşürmesi için gasp süsü verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:29:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]