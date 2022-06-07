Samsun'da çevre farkındalığı için etkinlik

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, AA muhabirine, toplumdaki bilinci artırmaya çalıştıklarını belirterek, "İklim değişikliği, atıksız yaşam, teknolojiye duyarlı sürdürülebilir kent hakkında farkındalığı artıracak etkinlikler düzenliyoruz. Bütün çalışmalarımız doğa temelli. Yenilenebilir enerjiyi işlemeye çalışıyoruz. 'Kullan at' yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz malzemelerin hayatımızda yer alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün organizesinde çeşitli kurum ve derneklerin iş birliğinde Çobanlı İskelesinde "Çevre Günü" etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA

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