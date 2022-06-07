Samsun'da çevre farkındalığı için etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da çevre farkındalığı için etkinlik

07.06.2022 14:28
Samsun'da çevre farkındalığı için etkinlik

Samsun'da, "Çevre Günü" dolayısıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Samsun'da, "Çevre Günü" dolayısıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün organizesinde çeşitli kurum ve derneklerin iş birliğinde Çobanlı İskelesinde "Çevre Günü" etkinliği düzenlendi.

Kurulan stantlarda çevre bilinci, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.

Mini konser, atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle defile, anaokulu öğrencilerinin çevre konusunda söylediği şarkılarla etkinliğe katılanlarda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Etkinliklerde katılımcılara çiçek, tohum, poşet kullanımını azaltacak çevreci çantalar ile bilinçlendirici broşürler dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, AA muhabirine, toplumdaki bilinci artırmaya çalıştıklarını belirterek, "İklim değişikliği, atıksız yaşam, teknolojiye duyarlı sürdürülebilir kent hakkında farkındalığı artıracak etkinlikler düzenliyoruz. Bütün çalışmalarımız doğa temelli. Yenilenebilir enerjiyi işlemeye çalışıyoruz. 'Kullan at' yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz malzemelerin hayatımızda yer alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
500
Atakum Belediye Başkanı Deveci:  'Temiz Çevre Talebi İnsan Hakkıdır' Atakum Belediye Başkanı Deveci:  'Temiz Çevre Talebi İnsan Hakkıdır' Tatlıcak ve Büyükalan Halkı, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Yaylalarına Ges Kurmasına Tepki Gösterdi Tatlıcak ve Büyükalan Halkı, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Yaylalarına Ges Kurmasına Tepki Gösterdi
Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da çevre farkındalığı için etkinlik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:54 Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 21:08:13. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da çevre farkındalığı için etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement