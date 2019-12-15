Samsun'da 'Çevre ve Kentlilik Bilinci' paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da 'Çevre ve Kentlilik Bilinci' paneli - Son Dakika

Samsun'da 'Çevre ve Kentlilik Bilinci' paneli

6 saat önce

Samsun'da düzenlenen Çevre ve Kentlilik Bilinci panelinde üniversite öğrencilerine seslenen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Çağdaş modern içinde aklın ve bilimin olduğu kentler oluşturalım artık. Bu sürece sizde katılırsanız sorar sorgularsanız ancak öyle olabilir" dedi.

Samsun'da 'Çevre ve Kentlilik Bilinci' paneli, System.String[]

Samsun'da düzenlenen Çevre ve Kentlilik Bilinci panelinde üniversite öğrencilerine seslenen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Çağdaş modern içinde aklın ve bilimin olduğu kentler oluşturalım artık. Bu sürece sizde katılırsanız sorar sorgularsanız ancak öyle olabilir" dedi.


Atakum Kent Konseyi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Çevre ve Kentlilik Bilinci" paneli Konsey Başkanı Prof. Dr. Derya Oktay 'ın moderatörlüğünde Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Ruşen Keleş'in katılımıyla gerçekleştirildi. Panelin bir diğer konuşmacısı olan ekolojik mimarlık konusunda duayen Mühendis, Mimar ve Ozan-Yazar Cengiz Bektaş eşinin geçirdiği bir kaza nedeniyle panele katılamadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda çevre ve kentlilik bilinci anlatıldı.


Panelin açılış konuşmasını Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci yaptı. Kenti demokratik kültür anlayışında bir yönetişim tekniği içinde herkesi sürece katarak yönetmek istediğini söyleyen Deveci, "Bu şehirde 35 bin üniversite öğrencisi yaşıyor. Bu Atakum'u bu hale nasıl getirdiniz diye sorun. Bu Atakum'un sorunların nasıl çözeceksiniz diye sorun. Kentlerle ilgili sorunlarınızı ve ona ilişkin çözüm önerilerinizi anlatın. Anlatın ki sizin ve sizden sonraki nesillerin içinde yaşayabileceği kentler oluşturalım. Çağdaş modern içinde aklın ve bilimin olduğu kentler oluşturalım artık. Bu sürece sizde katılırsanız sorar sorgularsanız ancak öyle olabilir. Ben bundan sonra öyle olacağını ümit ediyorum. Atakum özellikle örnek olarak bu şekilde yönetilecek. Bu şehirde yaşayan 35 bin üniversite öğrencisinin hem kent yönetimine hem de kendi sorunlarının çözüm sürecine katılmasına ben özellikle öncülük edeceğim" ifadelerini kullandı.


Ardından panelin moderatörlüğünü yapan Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Derya Oktay bir konuşma yaptı. Oktay, "Bu planlamalar ve tasarım ne kadar duyarlı olursa olsun, kullanıcılar yani şehirde yaşayanlar ve binaları kullananlar yeterli çevre bilincine sahip olmadıkça bunlar sürekli olmayacaktır. Dolayısıyla gerçekten bu çevre bilinci ve çevre sadece yeşili ağacı kapsamıyor. Yani yeşile saygı bunu çoğumuz biliyoruz herhalde ama yerel çevresel kaynaklar, yerel kaynaklar, toplumsal değerler ve toplumsal çevre bunlara bağlılık ayrı bir önem kazanıyor. Bunların sürdürülmesi için yaşayanların yaşadıkları yere her boyutuyla sahip çıkması şart. İşte bu konuda neler yapılabilir bugün bunları konuşacağız" şeklinde konuştu.


Prof. Dr. Ruşen Keleş ise, "Halktan kopuk hiçbir şekilde sanatta yapılamaz planlamada yapılamaz politika da yapılamaz hiçbir şey yapılamaz. Türkiye'de önce mühendislik vardır ondan mimarlık ortaya çıkmıştır. Mimar Kemalettin mesela mühendistir. Hocası yeteneğini keşfetmiş ve tavsiyesi üzerine yurt dışında 2 yıl çalıştıktan sonra yurda dönmüş ve ilk mimarlık örgütünü kurmuştur. Ama sonra mimarlık her şeyi yapmaya başlamış. Peyzaj mimarlığı tabi mimarlar yapar, iç mimarlık tabi mimarlar yapar. Endüstri mühendisliğinden bilmem nereye kadar her şeyi mimarlar yapıyor. Uzmanlıkların bu devirde birbirinden bu kadar kopuk kopuk olmaları yapay bir şeydir. Uzmanlıklar sizlere at gözlükleri takar bir şey görmezsiniz. Bu insanları tekrar bir bütünsek planlama içinde toplanmak zorundadır" diye konuştu.


Panel konuşmalar sonrasında katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi. - SAMSUN

Cemil Deveci, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım
Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü

Son Dakika Haberleri
02:16 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
01:54 ABD Afganistan'dan 4 bin askerini geri çekmeyi planlıyor - Son Dakika
01:43 Bir kişinin öldüğü kafeterya kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
01:30 Beyrut'ta güvenlik güçleri meclise yürümeye çalışan binlerce göstericiye müdahale etti - Son Dakika
01:24 Hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu - Son Dakika
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Son Dakika
23:22 Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 02:25:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da 'Çevre ve Kentlilik Bilinci' paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]