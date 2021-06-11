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Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası - Son Dakika

Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası

11.06.2021 16:08
Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası, System.String[]

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü" kapsamında kitap bağışı kampanyası sürüyor.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü" kapsamında kitap bağışı kampanyası sürüyor.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı ziyaret ederek kitap bağışında bulundu.

Kılıç, ziyaretleri ve kampanyalarına destek vermelerinden dolayı Murzioğlu, Çakır ve Akmeşe'ye teşekkür etti.

Geçen ay Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine Kitap Bağış Kampanyası, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ilk kitap bağışının ardından tüm illerde eş zamanlı olarak başlatılmış, Samsun'da, Adalet Sarayı A Blok'ta kampanyaya destek vermek isteyen bağışçılar, "Bir Kitap Bir Umut" sloganı ile düzenlenen programa katılarak kitap bağışında bulunmuştu.

Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası
Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası
Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası

Adalet, Samsun, Kitap, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da ceza infaz kurumları kütüphanelerine destek kampanyası - Son Dakika


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