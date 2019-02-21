Son Dakika Haberleri: Samsun'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Samsun'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Samsun'daki açık cezavinden iki gün önce kaçan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'da Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Samsun'daki açık cezavinden iki gün önce kaçan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan hükümlü bulunduğu Samsun Açık Cezaevinden firar eden Uğur T'nin (22) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, hükümlünün Tekkeköy ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki mağaralar bölgesinde bulunduğu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:20 Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözaltındaki Arkadaşını Merak Eden Hırsızların Akıbeti Aynı Oldu Minibüsü Kumarhaneye Çevirmiş

Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım! Korku Filmi Gibi! Vatandaş, Köpeğini Aç Kurtların Elinden kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:29:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Cezaevi Firarisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]