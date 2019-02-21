Samsun'da Cezaevi Firarisi Yakalandı
1 saat önce
Samsun'daki açık cezavinden iki gün önce kaçan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun
'daki açık cezavinden iki gün önce kaçan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan hükümlü bulunduğu Samsun Açık Cezaevinden firar eden Uğur T'nin (22) yakalanması için çalışma başlatıldı. Tekkeköy Jandarma
Komutanlığı ekipleri, hükümlünün Tekkeköy ilçesi 23 Nisan
Mahallesi'ndeki mağaralar bölgesinde bulunduğu tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:20 Kaynak: AA
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