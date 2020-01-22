Samsun'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Samsun'da cezaevinden firar eden kişi, jandarma ekiplerince Çarşamba ilçesinde yakalandı.

Samsun'da cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Samsun'da cezaevinden firar eden kişi, jandarma ekiplerince Çarşamba ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında kasten öldürme ile dört ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Samsun Cezaevinden 2019 yılının nisan ayında firar eden E.D'nin (52) yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yürüttü.

Yaycılar Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğu bilgisine ulaşan jandarma, E.D'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

E.D, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:00 Kaynak: AA
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