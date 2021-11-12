Samsun'da cezaevinde görevli jandarmadan Türk Kızılaya kan bağışı - Son Dakika

Samsun'da Türk Kızılay ile İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte, 2. Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığında görevli personel, kan bağışında bulundu.

Kızılay Kan Merkezinin gezici kan toplama bağış aracı, Jandarma Bölük Komutanlığına konuşlandırıldı.

Bölük Komutanlığında görevli rütbeliler ile erler, 58 ünite kan bağışı yaptı.

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, Kovid-19 salgını döneminde hasta ve yakınları için seferber olan jandarma personeline destek verdikleri için teşekkür etti.