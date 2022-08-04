Cezaevi içinde kurulan seranın açılışı yapıldı - Son Dakika
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Cezaevi içinde kurulan seranın açılışı yapıldı

04.08.2022 16:33
Cezaevi içinde kurulan seranın açılışı yapıldı

Samsun'da cezaevinde hükümlülerin çalıştığı serada sebze üretiliyor.

Samsun'da cezaevinde hükümlülerin çalıştığı serada sebze üretiliyor.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından verilen hibe desteği ile 3 bin metrekare alana kurulan serada üretilen sebzeler yine cezaevinde tüketiliyor.

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması, hükümlü ve tutuklulara meslek öğretmek ve var olan mesleklerini geliştirmek amacıyla hazırlanan "Dezavantajlı Grupta Bulunan Bireylerin İstihdama Katılmalarının Sağlanması ve Yeni Bir Meslek Edindirme Projesi" kapsamında kurulan sera için açılış töreni düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, üretimin her alanda önemine işaret etti.

Mahkumların meslek edinmeleri için yapılan çalışmaları takdir ettiği ifade eden Dağlı, "Amacımız burada cezalarını çektikten sonra normal ortama döndüklerinde işlerini devam ettirmeleri yönünde beceri kazandırmak bu konuda onlara bir birikim kazandırmak ve çalışmalarını teşvik etmek." dedi.

Dağlı, mahkumların pek çoğunun cezaevinden meslek edinmiş bir şekilde çıktığını dile getirerek "İşsizliğin pek çok suçun, suçlunun baş sebebi olduğunu biliyoruz. Bu manada, Bakanlığımızın DOKAP Başkanlığımızla yapmış olduğu bu çalışmayı takdire şayan olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise kurum arazisi içinde yaklaşık 20 dönüm tarlada ve başka bir sera ile birlikte toplam 4 dönümlük serada tarım faaliyetleri yaptıklarını belirterek, şunları aktardı:

"İşyurdu faaliyetleri kapsamında 35 çeşit meyve ve sebze üretimi gerçekleştirdik. 2021 yılında 28 ton civarında ürün elde ettik. 480 adet de fide üretimi gerçekleştirdik. 2022 yılında 23 çeşit sebze, 5 farklı çeşit de 2 bin 597 adet fide üretimi gerçekleştirdik. Üretimimiz devam ediyor."

Üretilen sebze ve meyvelerin yine cezaevinde tüketildiği bildirildi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri daha sonra seradaki ürünler hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, hakim ve savcılar ile davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Doğu Karadeniz Projesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevi içinde kurulan seranın açılışı yapıldı - Son Dakika

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