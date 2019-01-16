Son Dakika Haberleri: Samsun'da Cezaevinden Firar

Samsun'da Cezaevinden Firar

29 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde açık cezaevinde bir mahkum firar etti.

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Samsun'un Bafra ilçesinde açık cezaevinde bir mahkum firar etti.

Alınan bilgiye göre, Bafra T Tipi Açık Cezaevi'nde bulunan P.Ş'nin öğle sayımında yerinde olmadığı fark edildi.

Cezaevi yönetiminin durumu bildirmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, firari mahkumu yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:30 Kaynak: AA

Bafra, Samsun, Güncel
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