Samsun'da Cezaevinden Firar
29 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde açık cezaevinde bir mahkum firar etti.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde açık cezaevinde bir mahkum firar etti.
Alınan bilgiye göre, Bafra T Tipi Açık Cezaevi'nde bulunan P.Ş'nin öğle sayımında yerinde olmadığı fark edildi.
Cezaevi yönetiminin durumu bildirmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, firari mahkumu yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:30 Kaynak: AA
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