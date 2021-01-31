Samsun'da cezaevinden izinle çıkan kişi, uzaklaştırma kararına rağmen annesini darbetti - Son Dakika

Samsun'da cezaevinden izinle çıkan kişi, uzaklaştırma kararına rağmen annesini darbetti

31.01.2021 18:59
Samsun'da cezaevinden izinle çıkan kişi, uzaklaştırma kararına rağmen annesini darbetti, System.String[]

Samsun'da cezaevinden izinle çıkan ve uzaklaştırma kararına rağmen annesini darbeden kişi yakalandı.

Samsun'da cezaevinden izinle çıkan ve uzaklaştırma kararına rağmen annesini darbeden kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak çıkan Deniz T. (21), İlkadım ilçesi Talimhane Caddesi'nde ikamet eden annesi Süheyla T'nin (66) evine geldi.

Alkollü olduğu öğrenilen Deniz T, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evin kapısını kırarak tehditler savurduğu annesini darbetti.

Şikayet üzerine olay yerine gelen İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Deniz T'yi gözaltına aldı.

Deniz T, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine gönderildi.

Anne Süheyla T. ise darp raporu alması için Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Talimhane Caddesi, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da cezaevinden izinle çıkan kişi, uzaklaştırma kararına rağmen annesini darbetti - Son Dakika


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