Dumandan etkilenen bir apartman sakini, 112 Acil Servis ekibince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sokaktaki bazı esnafla da tartışan A.R.A, polis ekiplerince yakalandı.

Madde bağımlılığı bulunduğu öne sürülen ve cezaevinden izinli çıktığı belirtilen A.R.A, evinde bazı eşyaların olmadığını görünce yangın çıkardı.

Eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı bulunan A.R.A. (39), İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak'taki evine geldi.

Samsun 'da cezaevinden izinli çıkan kişinin kendi evini ateşe verdiği ileri sürüldü.

Son Dakika › Güncel › Samsun'da cezaevinden izinli çıkan kişinin kendi evini yaktığı iddiası - Son Dakika

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