Samsun'da Change Oto Operasyonu: 6 Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da change oto operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun
'da change oto operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, 30 Haziran 2018 tarihinde Liman Makalesi'nden çalınan 55 GS 309 plakalı 1997 model Şahin marka otomobili 55 EJ 446 plakalı Şahin marka aracın üzerine change yapılarak kullanıldığı ve kaza sonrası 17 Aralık
2018 tarihinde Canik
ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde tamir aşamasında olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili inceleme başlatan Hırsızlık Bürosu ekipleri söz konusu araca el koydu. Kriminal incelemede söz konusu aracın çalıntı 55 GS 309 plakalı otomobil olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Y.U., F.Ö., T.Ü., E.A., Ş.U. ve Z.İ isimli şahıslar gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 6 zanlı Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:29 Kaynak: İHA
Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek
Dilencilerin Topladıkları Paraları Gizlediği Yer Görenleri Şaşkına Çevirdi
TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi
Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi