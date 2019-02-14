Samsun'da Change Oto Operasyonunda 6 Kişi Serbest Bırakıldı
1 saat önce
Samsun'da change oto operasyonunda 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.
Samsun
'da change oto operasyonunda 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, 30 Haziran 2018 tarihinde Liman Mahallesi'nden çalınan 55 GS 309 plakalı 1997 model Şahin otomobili 55 EJ 446 plakalı Şahin aracın üzerine change yapılarak kullanıldığı ve kaza sonrası 17 Aralık
2018 tarihinde Canik
ilçesi Gülsan Sanayi Sitesinde tamir aşamasında olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili inceleme başlatan Hırsızlık Bürosu ekipleri söz konusu araca el koydu. Kriminal incelemede söz konusu aracın çalıntı 55 GS 309 plakalı otomobil olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Y.U., F.Ö., T.Ü., E.A., Ş.U. ve Z.İ isimli şahıslar gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 6 zanlı Samsun Adliyesine sevk edildi. Z.İ., Ş.U., E.A.,Y.Ü. F.Ö. savcıya ifade verip serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.U. mahmece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:22 Kaynak: İHA
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