Samsun'da CHP'nin 97. yılı kutlandı - Son Dakika

Samsun'da CHP'nin 97. yılı kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Samsun'da CHP'nin 97. yılı kutlandı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "CHP bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi sürecinde kurulmuştur. CHP'nin ne Türkiye'de ne de dünyada bir benzeri yoktur" dedi.

CHP Samsun İl Başkanlığı tarafından partinin kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel tarafından anıta çelenk bırakıldı. Akabinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci törende yaptığı konuşmada, "CHP bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin içindeki süreçte kurulmuştur. CHP'nin ne Türkiye'de ne de dünyada bir benzeri yoktur. Bugün bizim onurlu günümüz. CHP'li olmak ayrıcalıktır. Sizler bağımsızlık savaşı vermiş yüzyılın en büyük liderinin kurmuş olduğu partinin üyelerisiniz. Bu düşünceyle CHP'ye yakışır bir kişi olmalıyız" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, "Bugün tarihte önemli bir gün yaşıyoruz. CHP, direnişin ve haykırışın partisidir. CHP, ülkemizde ve dünyamızda emperyalist ve emperyalist iş birlikçilerine ülkemizde Cumhuriyeti yok etmek isteyen tüm karşıtların karşısında durmuştur ve durmaya devam ediyordur" diye konuştu.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "CHP'li olmak zor zanaattır. Zor zanattır dik durmak. Zor zanaattır Atatürkçü olmak, yurtsever olmak. Onun izinden gitmek zor zanaattır. Bizler Cumhuriyete gönül veren partililer olarak bugün en onurlu günlerimizden birini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Törene CHP ilçe başkanları ve partiye gönül verenler katıldı. - SAMSUN

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun'da CHP'nin 97. yılı kutlandı - Son Dakika


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