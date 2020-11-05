Samsun'da çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği - Son Dakika

Samsun'da çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği

05.11.2020 16:51
Samsun'da çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Yem Bitkilerini Teşvik Projesi" kapsamında bin çiftçiye 65 bin 400 kilogram yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Yem Bitkilerini Teşvik Projesi" kapsamında bin çiftçiye 65 bin 400 kilogram yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yem bitkisi yetiştiriciliğinin artırılması ve mevcut hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla yem bezelyesi, yonca, İtalyan çimi ve korunga tohumluğu olmak üzere bin çiftçiye 65 bin 400 kilogram yem bitkisi tohumluğu dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Vezirköprü ilçesinde düzenlenen tohumluk dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, hayvancılıkta üretim maliyeti içerisinde karlılığı etkileyen en önemli etkenlerinden birinin yem gideri olduğuna dikkati çekti.

Yeterli ve dengeli beslenebilmenin günümüz dünyasında her geçen gün daha da artarak önem kazandığının görüldüğünü anlatan Üçüncü, şunları kaydetti:

"Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir ve ülke insanının yeterli beslenmesini sağlayan bir tarım sektörünün oluşturulabilmesi, tarım politikalarının ve bu eylemin ana amacıdır. Bu amaç doğrultusunda en önemli yapıtaşlarından biri yem bitkileri ve hayvansal üretimde meydana gelebilecek doğrusal bir artıştır."

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yem bitkilerinin hayvan beslemede, toprağın korunmasında ve verimliliğinin artırılmasında, ekim nöbetinde ve yeşil gübre olarak çok önemli yer tuttuğunu aktardı.

Samsun'da 381 bin büyükbaş ve 225 bin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıldığına işaret eden Sağlam, "Yetiştirdiğimiz hayvanların kaba yem ihtiyacının yüzde 50'lik kısmını 582 bin dekar alandaki 1,3 milyon ton yem bitkileri üretimi, 154 bin dekar olan mera alanları, otlatmaya izin verilen ormanlık alanları, fındık bahçelerimizdeki açıklık alanlarla bitki hasat artıkları ve sap samandan karşılamaktayız." ifadesini kullandı.

Samsun'un Türkiye'de fiğ üretiminde birinci sırada olduğunu vurgulayan Sağlam, "Yem bezelyesinde yedinci, mısır silajında onuncu sırada yer alan Samsun'da 2019 yılında 9 bin 575 çiftçimize, 242 bin 228 dekar alanda yaklaşık 17 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Samsun'da kaba yem açığının karşılanabilmesi yem bitkileri ekim alanlarının artırılmasıyla mümkündür." açıklamasında bulundu.

Sağlam, proje sayesinde 1600 büyükbaş hayvanın yem ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohumluk dağıtımı yapıldı.

Vezirköprü, İtalyan, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği - Son Dakika Ekonomi


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