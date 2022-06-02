Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama

02.06.2022 11:18
Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama

Samsun'da polis tarafından bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2'si Kaleşnikof çok sayıda silahla ilgili gözaltın alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da polis tarafından bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2'si Kaleşnikof çok sayıda silahla ilgili gözaltın alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesindeki bir çiftlik evine operasyon düzenledi. S.T. adlı şahsın kiraladığı çiftlik evinde yapılan aramada 2 adet AK-47 Kaleşnikof otomatik tüfek, 104 adet Kaleşnikof mermisi ve 3 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet tüfek, 1 adet tabanca namlusu, 2 adet 9 mm fişek, 344 adet tüfek kartuşu, 15 adet şarjör ve 55 adet boş kovan ele geçirildi. Olayla ilgili S.T., B.A. ve M.O. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.O. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, S.T. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama
Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama
Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama
Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama
Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama
Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama
Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama

YORUMLAR
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Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı Samsun'da kiralık çiftlikte ele geçirilen silahlarla ilgili bir zanlı tutuklandı Samsun'da çiftlik evine operasyon: 2'si Kaleşnikof çok sayıda silah ele geçirildi Samsun'da çiftlik evine operasyon: 2'si Kaleşnikof çok sayıda silah ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da çiftlik evinde ele geçen silahlarla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika
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