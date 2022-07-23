Samsun'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Samsun'da çıkan anız yangını söndürüldü

23.07.2022 11:58
Samsun'da çıkan anız yangını söndürüldü

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Alanlı Mahallesi Atakum Kaymakamlığı Lojmanları yakınındaki arazide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarına yangın tüpleriyle destek verdi.

Söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönümlük arazi zarar gördü.

Öte yandan, yolda kalan itfaiye aracı, bir vatandaşın traktörüyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de yangınla ilgili çalışma yürüttü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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