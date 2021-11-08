Havza'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Taburcu edilen 2 kişinin de aralarında olduğu 12 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan 2'si ayakta tedavi edildi, silahla yaralanan H.A, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavgada H.A. (19) silahla ayağından, iki kişi de darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Kazım Paşa Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde karşılaştı.

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