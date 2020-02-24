Samsun'da çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir lokantada çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir lokantada çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortacami Mahallesi Tacettinpaşa Caddesi'ndeki bir lokantanın işletmecileri O.T. (56) ile İ.T. (33) iş yerlerine gelen ve alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları Y.S.'yi (48) odunla darbetti.

Başından yaralanan Y.S, üzerindeki tabancayla O.T. ve İ.T'yi ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı
Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Doğu Perinçek, HDP ile ittifakı reddeden CHP'ye tepki gösterdi: Türk milletine yalan söylüyorlar Doğu Perinçek ve İsmail Saymaz arasındaki CHP tartışması canlı yayına damga vurdu

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:17:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]