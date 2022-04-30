Samsun'da çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mahalle muhtarı A.Ş, daha önceden husumeti bulunan M.T. (33) ve M.T. (29) ile Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. ve M.T. pompalı tüfekle mahalle muhtarı A.Ş. ile beraberindeki R.A'ya (56) ateş etti.

Tüfekle yaralanan R.A. sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen R.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinen kaçan şüpheliler M.T. ve M.T, Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.