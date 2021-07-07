Samsun'da Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlayan çilek üretiminde 7,5 ton rekolte bekleniyor

Samsun Büyükşehir Belediyesinin tarımı teşvik amacıyla üreticiye destek verdiği Yakakent ilçesinde çilek üretimi yaygınlaşıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile iş birliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere destek verdi.

Bu kapsamda 5 dekar alanda 25 bin çilek fidesi toprakla buluşurken, belediye 300 kilogram da malç naylonu (toprağın üzerini örtmede kullanılan materyal) dağıttı.

Belediyeden fide ve örtü altı naylonu desteği alan üreticiler, bu yıl 7,5 ton çilek rekoltesi bekliyor.

Tarımsal Üretimin Geliştirilip Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının teknik ekipleri, çilek üreten çiftçileri ziyaret etti.

Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman'ın da katıldığı ziyarette uzman ziraat mühendisleri, hasadı başlayan çilek tarlalarında incelemeler yaparak üreticilere bilgi verdi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, ilçenin ve çiftçilerin ekonomik kalkınması için her projenin içinde olacaklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde sebze ve meyve üretimini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Verimli ovalarıyla tarımsal potansiyelleri yüksek şehirlerden olan Samsun'da üretimi ve satışı artırarak ilçelerimizin ve çiftçilerimizin ekonomik kazancını yükseltmek istiyoruz. Bunu sağlamamız halinde de tarımın kent ekonomisine katkısı daha da büyüyecek. Hedefimize ulaşmak için de ilçelerimizde ticari önemi büyük sebze ve meyve üretimini yaygınlaştıracak çiftçilerimize destekler vermeye devam edeceğiz."