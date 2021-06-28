Üye Girişi
Büyükşehir'den Çiftçilere 'Çilek' Desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den Çiftçilere 'Çilek' Desteği

28.06.2021 14:51
Büyükşehir'den Çiftçilere 'Çilek' Desteği, System.String[]

Türkiye'nin verimli tarım ovalarına sahip Samsun'da sebze ve meyve üretimi artıyor.

Türkiye'nin verimli tarım ovalarına sahip Samsun'da sebze ve meyve üretimi artıyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile işbirliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırıyor.

Tarımsal Üretimin Geliştirilip Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Alaçam ilçesinde 12 çiftçiye 60 bin çilek fidesi ve 720 kilo malç örtü naylonu dağıttı. Kızlan, Vicikler, Umutlu, Kapaklı, Gökçeboğaz ve Fatih mahallelerinde 12 dekar alana dikilen fideler meyvesini verdi. Toplanan çilekler için Türkmen Yaylası'ndaki Vicikler Mahallesi'nde hasat etkinliği düzenlendi.

Alaçam Kaymakamı Fikret Yaman, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz, Alaçam Belediye Başkan Vekili Raif Vatan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan, siyasi parti temsilcileri ile kurum ve kuruluşların teknik personelleri katıldı. Etkinlikle çiftçiler, kurulan stantlarda yetiştirdikleri çilekleri sergileyerek satışa sundu.

İlk yıl 15 ton alınacak çilek rekoltesinin, ikinci yıl 30 ton gerçekleşmesi bekleniyor.

Büyükşehir'den Çiftçilere 'Çilek' Desteği
Büyükşehir'den Çiftçilere 'Çilek' Desteği
Büyükşehir'den Çiftçilere 'Çilek' Desteği

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Alaçam, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den Çiftçilere 'Çilek' Desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek! 16:00 Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek! Alexander Sörloth'un babası Trabzonspor'a göz kırptı 15:53 Alexander Sörloth'un babası Trabzonspor'a göz kırptı Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu 15:36 Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu
Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı 15:30 Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı 14:53 Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? 14:46 Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?
Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor 14:00 Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek 12:30 Volkswagen, Avrupa'da 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek

Son Dakika Haberleri
16:09 Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok
16:00 Diyanet, ilgili bakanlıklara yazı gönderdi: Şehirler arası otobüslerde molalar namaz saatlerine göre düzenlenecek!
15:58 Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor
15:53 Alexander Sörloth'un babası Trabzonspor'a göz kırptı
15:35 Yasak aşkıyla nikah masasına oturdu! Ece Erken, bir dönem lüks aracını parçaladığı sevgilisiyle evlendiğini duyurdu
15:33 GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı
15:30 Baro seçiminde suç örgütü lideri Sedat Peker'e 7 oy çıktı
15:30 Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
14:53 CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek
14:45 Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor Muğla'da yangın çıktı! Kara yolu ulaşıma kapatıldı, vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor         
15:59
Ani gelen fırtına vatandaşa zor anlar yaşattı! O anlar saniye saniye kaydedildi Ani gelen fırtına vatandaşa zor anlar yaşattı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
15:49
GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı         
15:34
CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek         
14:53
Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı         
14:48
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı         
13:43
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 16:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den Çiftçilere 'Çilek' Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement