Samsun'da Cinayet Zanlısı Çelik Yelekle Adliyeye Çıkarıldı
1 saat önce
Samsun'da gece yarısı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, çelik polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da gece yarısı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, çelik polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Olay, Atakum
ilçesinin İncesu
Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı
'nda dün saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayan Uğur Altuntaş
(35) kafasından vurularak ağır yaralandı. Yaralanan Altuntaş, acil sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur Altuntaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, olay yerinden kaçan ve silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Hüseyin G.'yi (49) kendisine ait içkili restoranda suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin G., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.
Silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülenirken, silahlı saldırgan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından çelik polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesine çıkarıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:26 Kaynak: İHA
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