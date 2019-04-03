Samsun'da Cinayet Zanlısı Yakalandı
43 dakika önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla bir kişiyi öldüren zanlı yakalandı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde silahla bir kişiyi öldüren zanlı yakalandı. Derecik
Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde kamyon şoförü Murat Kaplan
'ı (43) tabancayla ateş ederek öldüren Uğur S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu
ekiplerince yürütülen çalışma sonucu il merkezinde gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'da 30 Mart'ta aralarında çıkan tartışma sonucu nakliye işi yapan Uğur S'nin tabancayla vurarak ağır yaraladığı Kaplan, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde dün yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:52 Kaynak: AA
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