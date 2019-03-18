Son Dakika Haberleri: Samsun'da Cinsel İçerikli Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Samsun'da Cinsel İçerikli Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

11 dakika önce

Samsun'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ile tütün ve dolu makaron ele geçirildi.

Samsun'da Cinsel İçerikli Kaçak Ürünler Ele Geçirildi, System.String[]
Samsun'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ile tütün ve dolu makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğümüzce kaçak içki ve tütün mamulleri üretimi ve ticareti ile mücadele faaliyetleri kapsamında bir iş yeri ve depoya baskın düzenledi.

Yapılan baskında gümrük kaçağı bin 710 adet cinsel içerikli ıslak mendil, 3 bin adet cinsel içerikli kapsül, 324 adet cinsel içerikli çikolata, 504 adet cinsel içerikli içecek, 24 adet 100 gramlık paketlerde bandrolsüz nargile tütünü, 68 kilo sigara filtre süngeri, 3 bin 60 adet doldurulmuş makaron sigara, 760 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı 5 bin 504 kutu 200'lük paketler halinde boş makaron, 2 bin 264 paket içinde 865 kilo kıyılmış tütün, 200 kilo kıyılmış açık tütün, 1 adet sıcak hava tabancası (bandrol yapıştırmada kullanılan), 2 adet bandrol yapıştırıcı yapışkan madde ve 247 adet orijinal paketlerden sökülerek temin edilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi İ.Y. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan İ.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:29 Kaynak: İHA

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