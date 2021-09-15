Samsun'da cip ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kaza yapan yakınının yanına giderken kontrolden çıkan cip karşı şeritteki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir halinde olan 52 DC 569 plakalı cip sürücüsü Fatih M. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktıktan sonra karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan cip karşı şeritten gelen İsmail K. idaresindeki 55 JM 472 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü İsmail K. araç içerisinde sıkıştı. Kazanın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan İsmail K. ve kazada yaralanan Fatih M, Furkan G., Emir Y., ambulans ile Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan cip sürücüsünün, Terme'de trafik kazası geçiren yakınının yanına gittiği öğrenildi. Kaza nedeniyle yarım saat trafiğe kapanan Samsun-Ordu karayolu ise araçların yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

(İsmail Can Çam-İHA)