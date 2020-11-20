Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı

Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı Samsun'da kontrolden çıkan cip 2 metre derinliğindeki su kanalına devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı SAMSUN - Samsun'da kontrolden çıkan cip 2 metre derinliğindeki su kanalına devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çangallar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 ZZ 900 plakalı cip sürücüsü Ümit Ç. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki 2 metre derinliği olan su kanalına devrildi. Araç sürücüsü, ters dönen cipin camlarından dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay 112 acil servise bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gerekli incelemelerin ardından kanala düşen cip, vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. (İCÇ-SLH-Y)

Samsun, Yerel, Son Dakika - Kaynak: İHA Son Dakika › Yerel › Samsun'da cip su kanalına düştü, sürücünün burnu bile kanamadı - Son Dakika

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