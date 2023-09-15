Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar İddiası: Şahsa Linç Girişimi - Son Dakika

Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar İddiası: Şahsa Linç Girişimi

Samsun\'da Çocuğa Cinsel İstismar İddiası: Şahsa Linç Girişimi
Son Güncelleme: 15.09.2023 16:24

Samsun'un İlkadım ilçesinde küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsa mahalle sakinleri linç girişiminde bulundu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerine sevk edildi ve şahıs tedavi altına alındı. Mağdur çocuğun ifadesi alındı ve şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsa mahalle sakinleri linç girişiminde bulundu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen K.Y.'nin (60) evinin yanında toplanan mahalle sakinleri, şahsa linç girişiminde bulundu. K.Y. evine kaçarak canını kurtardı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis vatandaşları yatıştırmak için büyük gayret gösterdi. Polis tarafından kaçırılarak sivil polis aracına bindirilen K.Y., Gazi Devlet Hastanesine götürüldü. Darp sonucu sağ kolunda çatlak oluşan, çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Mağdur çocuğun ifadesine başvurulduğu ve K.Y. hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Fatih, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar İddiası: Şahsa Linç Girişimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Çocuğa Cinsel İstismar İddiası: Şahsa Linç Girişimi - Son Dakika
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