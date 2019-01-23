Son Dakika Haberleri: Samsun'da Çocuğun Kaçırılmaya Çalışıldığı İddiası

Samsun'da Çocuğun Kaçırılmaya Çalışıldığı İddiası

19 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Samsun'da Çocuğun Kaçırılmaya Çalışıldığı İddiası, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kalkancı Mahallesi'nde dün yolda yürüyen 11 yaşındaki E.Ş, bir kişi tarafından kolundan çekilerek götürülmek istendi.

Küçük kızın direnmesi üzerine şüpheli kaçtı. E.Ş'nin yaşadıklarını anlatması üzerine babası M.Ş, Gazi Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Çevredeki apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, E.Ş'yi kaçırmaya çalışanın M.K. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sırasında davranış bozukluğu göstermesi üzerine polis, savcılığa bilgi verdi.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi götürülen şüphelinin akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi.

M.K'nin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:06 Kaynak: AA

Polis, İlkadım, Samsun, Güncel
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