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Samsun'da çocuklar engelli arkadaşlarıyla eğlendi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığının, Avrupa Birliği (AB) ve UNICEF işbirliği ile yürüttüğü "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi" Projesi kapsamında Samsun'da "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Samsun'da çocuklar engelli arkadaşlarıyla eğlendi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığının, Avrupa Birliği (AB) ve UNICEF işbirliği ile yürüttüğü "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi" Projesi kapsamında Samsun'da "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şenlikte çocuklar, engelli arkadaşlarıyla birlikte sevdikleri oyunları oynayarak eğlendi. Şenliğe katılan 750 öğrenci, gönüllü öğretmenlerce tırmanma duvarı, oyun parkurları bulunan alanda Nasrettin Hoca ve Keloğlan ile zaman geçirdi.

Şenlikte çocukların aileleri ile birlikte toprakla buluşturması için 750 adet fidan dağıtımı da yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, burada yaptığı konuşmada, "Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi" Projesi kapsamında kaliteli kapsayıcı eğitim sağlanması yoluyla engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimine ve ilkokul 1. sınıfa erişimlerini artırmanın hedeflendiğini söyledi.

Kapsayıcı eğitime katılan tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesinin amaçlandığını belirten Esen, "Projenin hedefi 3 veya 7 yaş arasındaki engeli olan çocukların ailelerinin ve çocukların bakımını üstlenen kişilerin kapsayıcı eğitim hakları, imkanları ve okul-aile iş birliğinin önemi hakkındaki farkındalıklarının artırılmasıdır. Öğretmenlere, tüm çocuklara kaliteli kapsayıcı eğitim sunabilecekleri şekilde bilgi ve becerilerin kazandırılması da projenin hedefleri arasındadır." dedi.

Şenliğin açılışına, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya ve gönüllü öğretmen, öğrenciler ile veliler katıldı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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